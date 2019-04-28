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  3. Beşiktaş ve Ankaragücü, çocuk istismarına tepki gösterecek

Beşiktaş ve Ankaragücü, çocuk istismarına tepki gösterecek

Beşiktaş ve Ankaragücü, çocuk istismarına tepki gösterecek

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında bu akşam saat 19.00'da başlayacak Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçı sırasında çocuk istismarına tepki gösterilecek.

İki takım futbolcuları, başlama düdüğünden itibaren ilk 1 dakika boyunca topa dokunmayarak çocuk istismarına tepki gösterecek. Bu sırada iki takımın taraftarları da tamamen sessiz kalarak çocuk istismarı tepkisine destek olacak.

#ÇOCUKSUSARSENSUSMA

Hafta içerisinde de Süper Lig başta olmak üzere tüm futbol kulüpleri, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayına siyah arka plan üzerine beyaz olarak "Susmuyoruz" başlığı ve #ÇocukSusarSenSUSMA etiketiyle tepkilerini ortaya koydu.

Kulüplerin sosyal medya hesaplarında, "Çocuklarımızın sesi olmak için biz susmuyoruz!", "Çocuklar için Susmayacağız!" mesajları da yer almıştı.

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