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04 Haziran 2019 Salı 16:33 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 16:35

Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a ilk resmi teklifini yaptı

Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a ilk resmi teklifini yaptı

Yerli oyuncu transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için kulübüne 1.5 milyon euro ve bir futbolcu teklifi yaptı.

Bursaspor'un ise bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı ve 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Türkiye'den başka kulüplerin de ilgilendiği Umut'a yurt dışından da teklifler var. Fransa'da forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in takımı Lille'den Bursaspor'a resmi bir teklif geldi.

23 yaşındaki oyuncu için 1.2 milyon euro ve sonraki satıştan pay öneren Lille'in teklifi de Bursaspor tarafından kabul görmedi.

(TRT Spor)

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