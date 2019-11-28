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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ı mağlup etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ı mağlup etti

Avrupa’da iddiası bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı kendi sahasında 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında evinde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Slovan Bratislava 35. dakikada Daniel'in golüyle öne geçerken, Beşiktaş'a beraberliği getiren golü 76. dakikada Enzo Roco kaydetti. 90+2. dakikada kazanılan penaltıda topu başına gelen Adem Ljajic attığı golle 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini aldı ve son sırada kaldı. Slovan Bratislava ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Grubun 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacakken, Slovan Bratislava ise evinde Braga'yı konuk edecek.

 


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