Beşiktaş transferde son durum! Beşiktaş hangi oyuncularla anlaşma sağladı?

Beşiktaş transferde son durum ne? Beşiktaş transfer haberleri Beşiktaşlı taraftarlar tarafından pür dikkat takip ediliyor. Beşiktaş transferde son dakika gelişmesi var mı? Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamasının ardından kulüpte 5 isimin ayrılma kararı verildi. Tecrübeli hoca yeni sezonda kadroda istemediği 5 futbolcunun ismini yönetime bildirdi. Abdullah Avcı ısrarla stopere bir isim istediğini yönetime iletti. Beşiktaşlı taraftarlar transfer gündeminde hangi futbolcular olduğunu merak ediyorlar ve transfer haberleri için sabırsızlanıyorlar. İşte Beşiktaş’ın transfer haberleri ile ilgili önemli gelişmeler

KANA BIYIK

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Pepe'nin ayrılmasının ardından İsimat mirin ve Enzo Roco'dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, stoperin arayışlarını hızlandırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, özellikle bonservis bedeli olmayan oyuncular üzerine yoğunlaşmış durumda. Bir çok yıldız isimle temasa geçen yönetimin, son olarak Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Kana Bıyık ile temasa geçtiği ortaya çıktı.

EMRE KILINÇ

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte transfer harekatına hız verdi. Avcı'nın isteği üzerine özellikle kanat bölgesine takviye yapmak için girişimlere başlayan yönetim, ilk olarak Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç'a talip oldu. Avcı'nın takımın başına geçmesiyle yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar ile Emre arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Emre Kılınç'ın Sivasspor'la 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu ayrıca bu sezon Sivasspor'da 31 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 bin 642 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. 7 kez rakip ağları sarsan Emre, 6 defa da asist yapma başarısı gösterdi. Emre, daha önce forma giydiği Boluspor'da 134 resmi maçta 23 gol atarken, 29 da asist yapmayı başardı.

LUCA CALDİROLA

Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların birinci gündem maddesi stoper transferi oldu. Beşiktaş'tan ayrılarak A Milli Takım'ın başına giden Şenol Güneş gibi Abdullah Avcı da en büyük eksiklerinin sol stoper olduğu bilgisini yönetimle paylaştı. Avcı, Ömer Toprak'ı alabilirlerse Vida'yı sol stoperde oynatabileceğini yönetime iletirken; Ömer konusunda işlerin yavaş ilerlemesi ve bir sıkıntı yaşanması ihtimalini de düşünen Beşiktaş yönetimi alternatifler üzerinde de durmaya başladı.

SANGARE

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı nedeniyle daha genç bir ismi istemesi üzerine Sangare için menajerler düzeyinde girişim yapan siyah-beyazlıların, Antalya yönetimiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

25 yaşındaki sağ bek için 4 milyon euro isteyen Antalya cephesinin bu talebini aşağı çekmek isteyen Beşiktaş'ın 3 milyon euro'ya transferi noktalamak istediği ifade edildi. Antalya'ya Almanya 3. lig takımı Osnabrück'ten gelen Sangare, kırmızı-beyazlı takımdaki performansı ile A Milli Takım'a yükselmişti.

NİKOLA VLASİC

Everton sportif direktörünün bir sezon daha kiralamak istediklerini söylediği Hırvat orta saha oyuncusu için bugün İngiltere'ye çıkarma yapacak olan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle masaya oturup şartları görüşecek. Gelen haberlere göre Vlasic'i kiralamak isteyen Kara Kartallar, 21 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonunda fiyatı düşürmek amacında.

Oyuncunun da Everton'da kalmak istememesinden faydalanmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ulaşılamazken, Hırvat futbolcunun geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'ya tekrar gitmek istememesi nedeniyle Beşiktaş'a yeşil ışık yakacağı yorumları yapılıyor. Everton daha önce Nikola Vlasic'i kiralamak değil satmak istediğini açıklamış ancak beklediği teklifleri alamadığı için karar değiştirmişti.

DORUKHAN

Milli Takım'ın Fransa'yı perişan ettiği maçta dikkatleri üzerine çeken Dorukhan Toköz adeta parlıyor. Sezon başında Şenol Güneş'in çok tercih etmediği genç yetenek, 8 Kasım 2018'de Genk deplasmanında ilk kez giydiği formayı sakatlık olmadığı sürece bir daha çıkarmadı. Güneş'le birlikte ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Dorukhan, 4 milli maçta da izleyenleri etkiledi. Fransa sınavında Pogba'ya adeta sahayı dar eden Dorukhan, Fransız basınının da dikkatinden kaçmadı. Dorukhan için "Pogba'yı bitiren adam" başlıkları atıldı. Genç yıldız hem Beşiktaş hem A Milli Takım'da oynadığı etkileyici futbol ile değerini de katlamaya devam ediyor. Geçen sezon Beşiktaş'a geldiği zamanlarda piyasa değeri 500 bin euro civarında olan Dorukhan için konuşulan rakamlar şu anda 8-10 milyon euro'ya yükseldi. Dorukhan bu rakamlarla değerini 1 yılda 20'ye katladı.

GEORG MARGREİTTER

Beşiktaş, Almanya Ligi'nde küme düşen Nürnberg'in Avusturyalı stoperi Georg Margreitter'i gündemine aldı. Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Beşiktaş, kadroda da büyük değişiklikler yapacak. Siyah-beyazlıların takviye yapacağı bölgelerden biri de savunmanın merkezi.

Roco'nun gönderilmesini isteyen Avcı, Mirin'in ilk 11'de şans bulmasının zor olduğunu yönetime iletti. Deneyimli hoca Vida'nın yanına Nürnberg'de forma giyen Georg Margreitter'in alınmasını talep etti. BeinSports'un haberine göre siyah-beyazlı ekip 186'lık stoperi gündemine aldı. Bundesliga'da 29 maçta forma giyen deneyimli stoper 2 gol atma başarısı gösterdi.

YASİN ÖZTEKİN

Beşiktaş, geçen sezonu Göztepe'de tamamlayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüp, bu transfer için Göztepe'ye oyuncu artı bir miktar para önerirken taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

KARİUS

Ligin son haftalarına doğru performansını yükselten ve taraftarların da alkışını alan Karius'un geleceği merak ediliyor. Almanya'dan teklifler alan Karius'un ayrılma ihtimaline karşılık yönetim, Fabri'yi hazırda tutuyor. İspanyol kalecinin Fulham ile sözleşmesi devam etse de yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor.

GARY MEDEL

Beşiktaş'la 1 yıl daha mukavelesi olan Gary Medel için Arjantin basınından yeni bir transfer iddiası geldi. Radio Genesis muhabiri Luis Fregossi, "Medel, Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi. Bu konuda menajerine gerekeni söyledi. Boca Juniors'a geri dönme isteğini kulübe iletti. Medel'in Arjantin'e, Boca'ya gelme ihtimali yüksek" diye konuştu.

VİDA

Son günlerde çıkan Vida haberleri üzerine transfer komitesi yöneticisi Umut Güner açıklama yaptı. Güner "Kendisine birçok teklif geliyor. Türkiye'de çok mutlu. Ama önümüzdeki günlerde hem kulübün hem de kendisinin menfaatine uygun bir teklif gelirse konuşuruz" dedi.