Beşiktaş transferde Milli isimlere göz dikti

Ligde yeni sezonun başlaması öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun girişimde bulunan Siyah- Beyazlılar, yerli harekatına başlamıştı. Tecrübeli sağ kanat Gökhan Töre'yle anlaşan ve Yeni Malatyaspor'la bağlarını koparmasını bekleyen yönetim, ek olarak 2 Milli Takım oyuncusu için de çalışma başlattı. Antalyaspor'un başarılı sağ beki Nazım Sangare için girişimlerde bulunan yönetim, Akdeniz ekibinin başkanı Ali Şafak Öztürk'le bu konuda temas halinde... Nazım'ın transferiyle ilgili olarak dün yerel basına açıklamada bulunan Başkan Öztürk, "Nazım Sangare için Beşiktaş'la görüşme oldu. Antalyaspor'un menfaatlerine ne uygunsa öyle ilerleyeceğiz. Bu oyuncu illa Antalyaspor'da kalacak diye bir düşüncem yok. Başka takımda da oynamasından mutlu olurum. Ama bu da doğru şartlarda olmalı" ifadelerini kullandı.
'Beşiktaş para verir mi...'
Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Gökhan Akkan için Beşiktaş'la temas halinde olduklarını doğruladı. Kartal, dün kulüpteki toplansının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediği doğru. Gider mi gitmez mi bilinmez. Beşiktaş para verir mi vermez mi onu da bilemiyorum. Ama bizim Gökhan'a ihtiyacımız var" sözlerini sarf etti.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.
Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...
Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek
Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.