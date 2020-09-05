Beşiktaş transferde Milli isimlere göz dikti

Fanatik

Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor'un tecrübeli sağ beki Nazım Sangare ve Rizespor'un başarılı kalecisi Gökhan Akkan için çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla ilgili olarak iki Milli futbolcunun da başkanlarından açıklama geldi...

Ligde yeni sezonun başlaması öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun girişimde bulunan Siyah- Beyazlılar, yerli harekatına başlamıştı. Tecrübeli sağ kanat Gökhan Töre'yle anlaşan ve Yeni Malatyaspor'la bağlarını koparmasını bekleyen yönetim, ek olarak 2 Milli Takım oyuncusu için de çalışma başlattı. Antalyaspor'un başarılı sağ beki Nazım Sangare için girişimlerde bulunan yönetim, Akdeniz ekibinin başkanı Ali Şafak Öztürk'le bu konuda temas halinde... Nazım'ın transferiyle ilgili olarak dün yerel basına açıklamada bulunan Başkan Öztürk, "Nazım Sangare için Beşiktaş'la görüşme oldu. Antalyaspor'un menfaatlerine ne uygunsa öyle ilerleyeceğiz. Bu oyuncu illa Antalyaspor'da kalacak diye bir düşüncem yok. Başka takımda da oynamasından mutlu olurum. Ama bu da doğru şartlarda olmalı" ifadelerini kullandı.

'Beşiktaş para verir mi...'

Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Gökhan Akkan için Beşiktaş'la temas halinde olduklarını doğruladı. Kartal, dün kulüpteki toplansının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediği doğru. Gider mi gitmez mi bilinmez. Beşiktaş para verir mi vermez mi onu da bilemiyorum. Ama bizim Gökhan'a ihtiyacımız var" sözlerini sarf etti.