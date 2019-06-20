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  3. Beşiktaş transferde atağa kalktı! Yeni hedef Tyler Boyd

Beşiktaş transferde atağa kalktı! Yeni hedef Tyler Boyd

Beşiktaş transferde atağa kalktı! Yeni hedef Tyler Boyd

Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak Ankaragücü forması giyen Tyler Boyd için kulübü Vitoria Guimaraes'e teklif yaptığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ikinci yarısında Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan ve gösterdiği performansla beğeni kazanan Tyler Boyd, Fenerbahçe'nin ardından bu kez Beşiktaş'ın radarına girdi.

Portekiz'in O Jogo gazetesi, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki forvet için kulübü Vitoria Guimaraes'e teklif götürdüğünü, Portekiz ekibinin ise siyah beyazlılardan 2 milyon euro istediğini belirtti.

BEŞİKTAŞ BEKLEMEYE GEÇTİ

Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes ile 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan Boyd için 2 milyon euro vermeyi fazla bulduğu ve gerekirse transfer için bir sene bekleyebileceği iddia edildi. Siyah beyazlıların sözleşmesinin bitimine bir sene kalan genç forvet için Portekiz ekibinden indirim beklediği, Portekiz ekibinin 2 milyonda diretmesi halinde ise Beşiktaş'ın Boyd için gelecek sezon nabız yoklayacağı yazıldı.

AMERİKA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Hem Yeni Zelanda hem de Amerika Birleşik Devletleri pasaportu olan ve geçtiğimiz hafta ilk kez ABD formasını giyen Boyd, Milli Takım'da da iyi bir performans sergilerken futbolcuya MLS'ten de gelen teklifler olduğu kaydedildi.

(Sporx)

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