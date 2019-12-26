Beşiktaş transfer hamleleri için TFF'nin açıklayacağı bütçeleri bekliyor

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile dördüncü sezonunu geçiren ve performansıyla beğeni toplayan Fabrice N'Sakala'yı gözüne kestirdi. Resmi temaslara başlamak için de TFF'nin kulüp bütçelerini açıklamasını bekliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

HER MEVKİNİN ADAMI

Sol bekte oynayan N'Sakala; zaman zaman sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor. 29 yaşındaki futbolcu sol bekte 177 maça çıkıp 15 asist yaparken, sol kanatta 18 maça çıkıp 2 gol pası verdi. Sağ bekte başladığı 7 maçta ise 1 asistle oynadı.

MAAŞININ YARISINI ÖDEYELİM

Siyah-beyazlıların hedefindeki bir diğer isim ise Almanya'nın Wolfsburg takımında kariyerini sürdüren Yunus Mallı. İki sezon önce Mainz'dan Wolfsburg'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, daha fazla süre almak adına teklife olumlu yaklaşıyor. Beşiktaş, 27 yaşındaki 10 numarayı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı planlanıyor. Yönetim, Alman ekibine 6 aylık dönem için oyuncunun 1.2 milyon Euro'luk maaşının yarısını önerecek.

HEDEFİ EURO 2020

Türkiye A Milli Takımı'yla birlikte EURO 2020'de boy göstermek isteyen Yunus Mallı, daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor. Mallı, bu sezon Wolfsburg'da sadece 2 maçta toplam 50 dakika sahada kaldı.

(Sabah)