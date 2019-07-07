Boyd tamam, gözler Durmusi'de

Tyler Boyd ile anlaşarak ilk transferini gerçekleştiren siyah beyazlılar, bu oyuncu için 10 Temmuz'a kadar Vitora Guimaraes'e 1 milyon euro ödeme yapmak zorunda.

Boyd dışında minimum 4 transfer daha yapacak olan Beşiktaş'ta gözler sol beke çevrildi. Yönetim, bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırırken, gündeme gelen son isim Lazio'nun Danimarkalı oyuncusu Riza Durmisi oldu.

Menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerilen 25 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de oynamaya sıcak bakarken, Abdullah Avcı'nın vereceği rapor doğrultusunda harekete geçilecek. Sol bek ve orta sahanın solunda oynayabilen Rıza Durmisi için onay gelmesi durumunda, Lazio ile kiralama konusunda görüşülecek.

Bu arada pazartesi günü başlayacak antrenmanlarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularına bir takım testler uygulayacağı öğrenildi.

Testlerden çıkacak sonuçlara göre antrenmanların temposunu ayarlayacak olan deneyimli çalıştırıcının, Avusturya kampında da taktik çalışmalara yoğunlaşacağı ifade edildi. (TRTSpor)