Abdullah Avcı'nın transfer listesi hazır

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Avcı, ekibine futbolcuların sezonluk raporunu çıkarttırıyor.



Beşiktaş yönetimi ile bir araya gelen Avcı, kaleci, sol bek, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarına takviye için talepte bulundu. Edinilen bilgiye göre Abdullah Avcı'nın transfer listesi de hazır.



Yönetimin bayram tatili sonrası transferde imzalara başlayacağı, önceliğin sözleşmesi biten oyunculardan yana olacağı gelen haberler arasında. Yerli ağırlıklı ve savaşan bir takım yaratmak isteyen Avcı, sezon öncesi kampı için de alternatifleri değerlendiriyor.

Beşiktaşlı idareciler, teknik adama Avusturya ve Polonya'da bulunan kamp merkezlerini önerirken Beşiktaş'ın Uzakdoğu'da da hazırlık maçı yapması planlanıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni sezon formaları temmuz ayının ikinci haftasında satışa çıkartılacak. (Beinsport)