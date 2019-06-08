Beşiktaş transfer haberleri (8 Haziran)

Abdullah Avcı ile yeni sezona başlayacak olan Beşiktaş'ta gözler transferlerde. Peki, Beşiktaş'ın transfer listesinde hangi oyuncular var? İşte 8 Haziran Beşiktaş transfer haberleri:

EMRE KILIÇ

Sivas ile 1 yıl daha mukavelesi olan Emre Kılınç, sol kanat, sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Emre’nin Beşiktaş’a gelme ihtimali kuvvetli gözüküyor.

SOL BEKE ALİ ADNAN

Rizespor’da forma giyen Ali Adnan, Beşiktaş’a önerildi. Bonservisi Udinese’de olan 25 yaşındaki İranlı sol bek, önümüzdeki sezon boşa çıkıyor. Kartal, Adnan için teklif iletmeye sıcak.

BRAGALI PABLO

Isımat Mirin - Enzo Roco’dan beklenen verimi alamayan ve şu anda stoper hattında sadece Vida ile yola devam etme kararı alan Abdullah Avcı’nın istediği defans oyuncusu belli oldu. Hırvat futbolcu Vida’nın yanına iyi bir partner arayan Avcı’nın Braga’da oynayan Brezilyalı futbolcu Pablo’yu listesine aldığı öğrenilirken, Başkan Fikret Orman’ın bu transfer için şimdiden çalışmalara başladığı ifade edildi. Brezilya’da 5 yıl Paysandu forması giydikten sonra önce Maritimo, ardından 1,5 milyon Euro karşılığında Braga’nın yolunu tutan Pablo, Portekiz Ligi’nde oynadığı futbolla büyük beğeni toplarken, 26 yaşındaki tecrübeli ismin skora olan katkısı ise dikkatlerden kaçmadı. (aksam.com.tr / Levent Gültekin)

MAREK HAMSiK TERK EDEBiLiR

ÇİN basını, DL Yifang forması giyen Sloven yıldız Marek Hamsik’in, Çin’de çok mutsuz olduğunu ve oradan kaçmak istediğini yazdı. Beşiktaş’ın Hamsik için ciddi bir girişimi olduğu belirtilirken, transferin kiralama formülüyle sonuçlanabileceği kaydedildi.