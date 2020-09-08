Beşiktaş Trabzonspor'a bileniyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Antrenmanın, kondisyon ve açma-germe çalışmalarıyla başladığı, ardından pas, top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldığı aktarıldı. İdmanın, taktik programının yer aldığı uygulamalar, 3 takımla yapılan yarı saha turnuva maçları ve kondisyon koşuları ile sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve Olympiakos'a transfer olacağı konuşulan Garry Rodrigues için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia ediliyor. Eski futbolcusunu kiralamak isteyen Cimbom'un bu hamlesi sonrası Olympiakos'un geri adım atacağı ifade ediliyor.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.
Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Portekizli yıldızın 1,5 milyon euro talebine Bordo-Mavililer 1,1 milyon euro ile cevap vermişti. Manuel Fernandes'in fazla talibinin olmaması ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi sebebiyle Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öğrenildi.
Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.