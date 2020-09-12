DHA

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla yaklaşık 1.5 saat süren yolculuk sonrası Trabzon'a ulaştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan, futbol A takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ ile taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar tesislerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Bilgihan Sürmen, takımla birlikte Trabzon'a geldi. Kafile, havalimanından kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak.

Siyah-beyazlıların Trabzonspor maçı kadrosunda yer alan futbolcular şöyle: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin.