Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.



Sergen Yalçın’a yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve başarılı teknik adamın gerekli izolasyon ve takip sürecine başlandığı bildirildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"

FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

“Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

GALATASARAY’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

“COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz.”