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  3. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gribal enfeksiyon sebebiyle Portekiz'e gidemedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gribal enfeksiyon sebebiyle Portekiz'e gidemedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gribal enfeksiyon sebebiyle Portekiz'e gidemedi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, yaşadığı grip rahatsızlığı nedeniyle bugün takımla birlikte Portekiz'e gidemedi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Portekiz'e giden siyah-beyazlı takımın kafilesinde yer almadı. Ağır bir grip geçiren Avcı’nın Portekiz'e gidip gitmeyeceği yarın (07.11.2019) netlik kazanacak.

Siyah-beyazlı ekipten Avcı'nın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz ‘e gidecektir" denildi.

(TRT Spor)


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