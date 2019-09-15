Beşiktaş taraftarından Domagoj Vida'ya tepki! 'Beşiktaş formasını hak etmiyorsun'

Yıllık aldığı 3.5 milyon Euro (22 milyon TL) ile Süper Lig'in en çok kazanan oyuncularından biri olan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, dün yaptıklarıyla taraftarı çıldırttı.

6. dakikada ceza sahası önünde topu kaptıran, sonrasında da hatasını telafi etmek isterken Kayode'yi düşürerek penaltıya sebebiyet veren tecrübeli oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu kırmızı kart ve penaltıdan gelen golle Beşiktaş'ın bütün hesapları altüst olurken, taraftarlar da isyan etti.

Amatörce müdahalesi nedeniyle Vida'ya tepki gösteren siyah-beyazlılar, "Sen nasıl bir amatörsün Vida, Beşiktaş formasını hak etmiyorsun… Maçı daha başında bitirdin… Bayern Münih deplasmanında da aynısını yapmıştın… Senin tecrübende bir futbolcu böyle bir hatayı nasıl yapar" yorumları yaptılar.

(Sabah)