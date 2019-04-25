Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9375
  • 6,6226
  • 243.86
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş taktik idman yaptı

Beşiktaş taktik idman yaptı

Beşiktaş taktik idman yaptı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 28 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

x

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı.

Sahada ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanı izleyen bir grup siyah-beyazlı taraftar, idmanın ardından futbolculardan imza aldı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Ümraniye´de bir kadın şoförden alkışlanacak hareket. Atık kağıt yüklü arabasıyla yokuş yukarı çıkama

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları