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Beşiktaş şut çalıştı

Beşiktaş şut çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 28 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaşlı futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik ve kondisyon çalışması üzerinde durdu.

Sahada ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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