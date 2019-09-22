Beşiktaş Süper Kupa'da 16. kez şampiyon

Hentbolda Erkekler Süper Kupa'yı Beykoz Belediyespor'u 29-27 yenen Beşiktaş Aygaz kazandı.

Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Aygaz ile Türkiye Kupası yarı finalisti Beykoz Belediyespor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Beykoz Belediyespor, Türkiye Kupası finalisti SELKA Eskişehir Hentbol ile diğer yarı finalist 1955 Batman Belediyespor'un ligden çekilmesiyle Süper Kupa maçına çıktı.

Maltepe'deki Müzahir Sille Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini 29-27 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş Aygaz 16. kez kupayı kazandı

Beşiktaş Aygaz, daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası olarak oynanan ve 2010 yılından itibaren Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda 16. kez mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda üst üste 6'ncı kez şampiyon olan siyah-beyazlı takım, GSGM Kupası'nı 8, Süper Kupa'yı ise 8 kez kazanmayı başardı.

İki takımın 2017 yılında da karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçını Beşiktaş Aygaz 28-26'lık skorla kazanmıştı.