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  3. Beşiktaş Sompo Sigorta'da Birkan Batuk ameliyat edilecek

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Birkan Batuk ameliyat edilecek

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Birkan Batuk ameliyat edilecek

Beşiktaş Sompo Sigorta oyuncusu Birkan Batuk'un, sol el bileğinden ameliyat edileceği açıklandı.

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Birkan Batuk'un, ameliyat edileceği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dün Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Birkan Batuk'un sol el bileğinde, radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı tespit edildiği belirtildi.

Bugün İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı oyuncunun, Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edileceği aktarıldı.

(AA)

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