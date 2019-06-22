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Beşiktaş, Sinan Bolat'ı transfer etmek istiyor

Beşiktaş, Sinan Bolat'ı transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan transfer toplantısı sonrası listedeki futbolcuları için girişimler de başladı. Beşiktaş'ın kaleci transferinde Antwerp forması giyen Sinan Bolat'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Sinan Bolat'ı transfer etmek istiyor.

Antwerp'te başarılı performans sergileyerek Milli Takım'a kadar yükselen Sinan Bolat'ın şu anda tatilde olduğu ve transfer konusunda kararını tatilden sonra vereceği belirtildi.

Belçika kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam eden kaleciyle yeni mukavele yapılmak istendiği de vurgulandı.

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