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Beşiktaş, Shinji Kagawa için son teklifini yaptı

Beşiktaş, Shinji Kagawa için son teklifini yaptı

Shinji Kagawa için Japonya’ya giden Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Yücel, başarılı futbolcu için son teklifini sundu.

Sezonun bitmesiyle birlikte İspanya'dan Real Betis, Celta Vigo ve Getafe takımlarının yakın takibe aldığı Japon oyuncu, Beşiktaş'tan süre istemişti.

30 yaşındaki futbolcunun La Liga'dan teklif gelme ihtimalini değerlendirip bekleme kararı alırken; gelen tekliflerin beklentisinin uzağında kalması nedeniyle sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, Japonya'da bir araya geldiği Kagawa'nın önüne yıllık 2.4 milyon euro'luk bir teklif koydu.

Beşiktaş'tan yarım sezon 1 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcu, kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu, menajeriyle birlikte diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra cevabını vereceğini bildirdi. Beşiktaş yönetimi Kagawa'ya "Bu bizim son teklifimiz" diyerek rakamda artış olmayacağını resmen bildirdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasını giyen Kagawa, 14 maçta görev yaptı. 4 gol atan, 2 de asist yapan Japon yıldız toplam 6 gole direkt katkıda bulundu.

(Sabah)

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