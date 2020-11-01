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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 08:00
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Beşiktaş seri için Yeni Malatyaspor karşısında

Beşiktaş seri için Yeni Malatyaspor karşısında

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Denizlispor'u yenerek ligdeki kötü gidişatına son veren Beşiktaş, 7.hafta maçında bugün Yeni Malatya'yı konuk ediyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef 3 puan.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti.

Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

1 Kasım Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

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