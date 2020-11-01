Beşiktaş seri için Yeni Malatyaspor karşısında

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti.
Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.
1 Kasım Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar
Süper Lig'de Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'da iki sakatlık yaşandı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Ankaragücü maçını değerlendirdi.
Ankaragücü teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini ifade etti.
Barcelona, Alaves deplasmanında beklemediği bir kayıp daha yaşadı ve ligde üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramamış oldu.