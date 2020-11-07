Beşiktaş Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun ilk 7 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 10 puanda kaldı.
Beşiktaş, yaşadığı puan kayıplarıyla zirvedeki rakiplerle puan farkının açılmasına da engel olamadı.
- Geçen sezon daha kötüydü
Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle geçen sezonun başında Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birinden kurtulamadı.
Avcı yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 puan elde edebilmişti. Beşiktaş, bu kötü performansıyla 7 maç sonunda 12. sırada kalmıştı.
- Güneş yönetiminde en iyi sezon başlangıçları yaptı
Beşiktaş, 4 yıl görevde kalan Güneş yönetiminde sezonun ilk 7 maçında daha iyi performans sergiledi.
Güneş'in görev aldığı 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 16 puan elde ederek averajla ikinci sırada yer aldı.
Bir sonraki sezona daha iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanın sahibi oldu.
- Sonraki 2 sezon üstte kalmayı bildi
İyi başlangıçlar yaptığı söz konusu 2 sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı takım, sonraki 2 sezonda düşüş yaşasa da zirveden fazla uzak kalmadı.
Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 ve 2018-2019'de 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 14 puan toplayan Beşiktaş, zirveden kopmayarak sezon boyunca şampiyonluk mücadelesinin içinde yer aldı.
2017-2018 sezonunda 14 puanla 7 maç sonunda 2. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon aynı puanla 3. sırada yer aldı.
- Bu sefer işi çok zor
Avcı'nın görev aldığı 2019-2020 sezonunda 8 puan alan Beşiktaş, rakiplerinin de iyi başlamadığı sezonun ilk 7 maçında lider Aytemiz Alanyaspor'un 6 puan gerisinde kalmıştı.
Güneş döneminde ilk 7 maçta zirvenin içinde yer almayı başaran siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise rakiplerinin iyi başlangıçlar yapmasıyla daha da geriye düşmeyle karşı karşıya kaldı.
- Zorlu periyoda yenilgiyle başladı
Ligin 8 ve 12. haftaları arasında zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, bu periyoda da yenilgiyle başlamaktan kurtulamadı.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 9. haftada Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bir sonraki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 11. haftada Kasımpaşa ile evinde oynadıktan sonra 12. haftada son 2 sezonun başarılı takımı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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