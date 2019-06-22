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Beşiktaş, Sami Khedira'nın abisi ve menajeriyle görüştü

Beşiktaş, Sami Khedira'nın abisi ve menajeriyle görüştü

Beşiktaş, Juventus’tan ayrılmak istediğini açıklayan Sami Khedira’nın abisi ve menajeriyle ilk teması sağladı.

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferde genellikle düşük maliyetli isimlere yönelen Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş yönetimi, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Sami Khedira'ya kanca attı. Beşiktaş yönetiminin çok gizli bir şekilde Alman orta alan oyuncusunun abisi ve menajeri olan Denny Khedira ile ilk teması sağladığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde Sami Khedira ile yüz yüze görüşmeyi planlıyor. 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce R.Madrid formasını da giyen Khedira, Almanya ile Dünya Şampiyonluğu yaşadı.

(Takvim)

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