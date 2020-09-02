Beşiktaş sağ bek için Bebeto'yu gözüne kestirdi

Beşiktaş, Gökhan Gönül’le yolları ayırma kararı alması sonrasında Douglas’ı da satış listesinde koymuştu. Bundan dolayı PAOK maçına sağ bek hattında Jeremain Lens’le çıkan ve büyük sıkınhtı yaşayan Siyah- Beyazlılar, bu bölgeyi güçlendirmek için düğmeye basmıştı. Antalyaspor’dan Nazım Sangare ve Fransız ekibi Lyon’dan Rafael için girişimlerde bulunan Siyah- Beyazlılar’a, son olarak menacerler aracılığıyla Bebeto’nun önerildiği ortaya çıktı. Portekiz ekibi Maritimo’yla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu için çalışma başlayan idareciler, bonservisi elinde bulunan futbolcuyu araştırıyor.
3 yıllık macerası bitti
Geçen sezon Maritimo formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Bebeto, takımına 1 asistlik katkı yapmıştı. 2017- 18 sezonunda Maritimo formasıyla 4 mücadelede forma giyen 1,74’lük futbolcu, 3 sezondur görev yaptığı Portekiz ekibinden lig bitimi sonrasında sözleşmesi bittiği için ayrılmıştı.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Orta saha transferi için yaptığı girişimlerden somut bir sonuç elde edemeyen Galatasaray, maliyeti uygun isimlere yöneldi. Norveç Milli Takımı'ndan Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin arkadaşı olan Stefan Johansen, Galatasaray'ın radarına girdi. Ada basını, Sarı Kırmızılı ekibin Johansen için Fulham'a kiralama teklifi yapacağını iddia etti.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.