Beşiktaş, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u bonservissiz transfer etmek istiyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u gündemine aldı. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, başarılı defansı bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın istediği doğrultusunda yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına erkenden başlayan Siyah-Beyazlılar’ın, savunma hattı için atağa kalktığı ortaya çıktı. Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Enzo Roco’dan oluşan defans hattını güçlendirmek için harekete geçen Kara Kartal’ın, İtalya Serie A ekibi Roma’nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus’u gündemine aldığı ortaya çıktı. Çizme ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erse de dönem bitiminde kulüpten ayrılmayı planlayan 28 yaşındaki isimle ilk teması kurmaya hazırlanan Beşiktaş’ın, tecrübeli Sambacı’yı bonservisi olmadan takımına kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.



INTER’DEN TRANSFER EDİLDİ

Brezilya milli takımında 4 karşılaşmada görev yapan Jesus, stoper hattına ek olarak sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor... İtalyan ekibi Roma’da 4. sezonunu geçiren Jesus, 70’i ilk 11’de olmak üzere takımıyla 90 mücadelede görev yaptı. Bu sezon başkent ekibinde sadece 4 karşılaşmada forma giyebilen 1,85’lik futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için ayrılık kararı aldığı bildirildi. Sol ayaklı futbolcu, 2017 yılında İnter’den Roma’ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

(Fanatik)