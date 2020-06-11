  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 14:58
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş pas ve taktik çalıştı

Beşiktaş pas ve taktik çalıştı

Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın, pas ve dar alanda kontrol çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı uygulamalarla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yenilenen takvimi açıklandı

title

Valtteri Bottas, takımında kalacağından emin

title

Abdurrahim Albayrak, maaş indirimi konusunda futbolcuların 3'te 2'siyle anlaştı

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı
Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.

Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...
Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...

Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...

Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...

Dünya şampiyonu Galatasaray'a
Dünya şampiyonu Galatasaray'a

Dünya şampiyonu Galatasaray'a

Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak.

Anlaşma tamam! Kagawa, Süper Lig'e döndü
Anlaşma tamam! Kagawa, Süper Lig'e döndü

Anlaşma tamam! Kagawa, Süper Lig'e döndü

Önceki sezon Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Shinji Kagawa, yeniden Süper Lig yolunda. Bu yıl İspanya 2. Ligi ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Japon 10 numaranın, Göztepe ile anlaştığı ve yeni sezonda İzmir'e geleceği iddia edildi.

Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz!
Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz!

Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz!

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.

Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti
Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti

Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti

Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak'
'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak'

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak'

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.