Beşiktaş pas, top kapma ve taktik çalıştı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşuları sonrası çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip daha sonra dar alan idmanları gerçekleştirdi.
Antrenman taktik uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.
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