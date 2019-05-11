Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından dar alanda pas çalışmaları yaptığı bildirildi.     

Antrenmanın tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.     

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.      

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Uyarıdan sonra Zehra sessiz
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?
Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a borcu var
'Eşim değildi, baldızımdı'
Et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı, Osmanlı Sarayı´nda iftar sofralarının favorileri arasında y

Osmanlı Sarayı´nda İftar Menüsü: Zirva Tarifi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çin'in garip yüzü!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 71’i tamamlandı