Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından dar alanda pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.