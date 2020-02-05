Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.
Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oluyor.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, Denizbank ile imzalanan sponsorluk anlaşması öncesi gelecek için umutlu mesajlar verdi. Güneş, "Euro 2020'de inşallah ilk 3'e gireriz" derken; Özdemir, "Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.