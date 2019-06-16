Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş orta sahaya Obi Mikel'i istiyor

Beşiktaş orta sahaya Obi Mikel'i istiyor

Beşiktaş orta sahaya Obi Mikel'i istiyor

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona girmeye hazırlanan Beşiktaş'ın transfer gündemine orta saha için yeni bir isim girdi.

Siyah beyazlılar, Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel'i transfer etmek istiyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 1987 doğumlu oyuncunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Obi Mikel, Chelsea macerasının ardından 2017'de Çin'den Tianjin Teda'nın yolunu tutmuş, iki sezon sonra da Middlesbrough forması giymişti. Middlesbrough'da 18 maçta görev alan Mikel, 1 de gol atma başarısı gösterdi.

Kariyerinde 428 maça çıkan Mikel'in 11 gol ve 18 asistlik performansı bulunuyor. Ön liberoda görev alan başarılı futbolcu orta sahanın ortasında da oynayabiliyor.

(beIN SPORTS)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet'e hesap şoku! Bu notu paylaştı...
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
Deniz Akkaya'nın sırrı ortaya çıktı
Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
<p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: "Helvetica Neue", Hel

İkinci El Otomobilde Satışlar Patladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz