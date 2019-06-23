Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifi yaptı

Beşiktaş, Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifi yaptı

Beşiktaş, Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifi yaptı

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dortmundlu stoperi kiralamak için harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuya 1 yıl kiralama teklifini iletirken, iki cepheden de yanıt bekliyor. Dortmund’un, Bayern Münih’ten Mats Hummels’i transfer etmesinin ardından forma şansı azalan 29 yaşındaki stoperin teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ömer geçen sezon 14 karşılaşmada görev yaptı.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Park caddesinde bulunan bir binanın 4’ncü katından çıkan du

Ölmek Üzere Olan Kediyi Böyle Hayata Döndürdüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'da bulundu! Nereden geldiği bilinmiyor!

Oy verirken bunlara dikkat