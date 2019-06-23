Beşiktaş, Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifi yaptı

Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuya 1 yıl kiralama teklifini iletirken, iki cepheden de yanıt bekliyor. Dortmund’un, Bayern Münih’ten Mats Hummels’i transfer etmesinin ardından forma şansı azalan 29 yaşındaki stoperin teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ömer geçen sezon 14 karşılaşmada görev yaptı.

(Star)