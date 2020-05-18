Beşiktaş N'Sakala transferini bitirdi

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.
YILLIK 800 BİN EURO
Siyah beyazlılar, 3 senelik anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki sol bek ile sezon sonu resmi sözleşme imzalayacak.
N’Sakala, Beşiktaş’tan 800 bin Euro kazanacak. Oyuncunun Alanyaspor’la sözleşmesi bittiği için Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeyecek.
(Vuvuzelasports)
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Ural Aküzüm: “Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. Bu süreçler Türkiye'de ve Avrupa'da yaşanacak. Böyle bir karar olmadan bir futbolcu ölürse sorumluluğu TFF ve kulübe aittir.”
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Devre arasında Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.
Yeniden başlayan Bundesliga'da göstermelik bir mutluluk sergileniyor. DW Spor Gazetecisi Kerin, “Organizatörler futbolcuların endişelerini gizliyorlar. Köln futbolcusu Verstrate konuştu ama baskıyla geri adım attı. Oynanma gerekçesi tamamen ekonomik. Çünkü oynanmazsa kulüplerin 3'te 1'i iflas eder” dedi.