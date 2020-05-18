Beşiktaş N'Sakala transferini bitirdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.

Başarı çubuklu ruhunu bilenlerle gelir Başarı çubuklu ruhunu bilenlerle gelir Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”

Futbolcu oynamayabilir Futbolcu oynamayabilir Ural Aküzüm: “Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. Bu süreçler Türkiye'de ve Avrupa'da yaşanacak. Böyle bir karar olmadan bir futbolcu ölürse sorumluluğu TFF ve kulübe aittir.”

Luyindama ve Marcao'ya 25 milyon Euro Luyindama ve Marcao'ya 25 milyon Euro Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'da Onyekuru tehlikesi Galatasaray'da Onyekuru tehlikesi Devre arasında Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.