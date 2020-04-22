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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 08:35
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 08:35

Beşiktaş N'Sakala transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş N'Sakala transferinde mutlu sona ulaştı

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Kara Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak.

Sezon sonunda Rebocho’nun kiralık kontratının bitip Fransa’ya dönecek olmasıyla birlikte takımın bir diğer sol beki Caner Erkin’in de sözleşmesinin bitecek olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, transferde ilk hedefi bu bölge olarak belirlemişti.

Rebocho’ya ek olarak Caner’le de yol ayrımına sıcak bakan Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor’un tecrübeli oyuncusu Fabrice N’Sakala için düğmeye basmıştı. Alanyaspor’la kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki sol bek konusunda hızlı hareket eden Kartal’ın, Fenerbahçe’nin de devrede olmasına rağmen oyuncunun eski hocası Sergen Yalçın’la çalışmak istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

Oldukça istikrarlı bir isim

Siyah-Beyazlılar’ın, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2+1 yıllığına el sıkıştığı ifade edildi. Tecrübeli ismin, Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Başarılı ismin maaşının ilerleyen yıllarda 100’er bin Euro artacağı kaydedildi. N’Sakala, Alanyaspor formasıyla 4 sezonda 120 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu.

(Fanatik)

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