Beşiktaş, N'Koudou ve Tyler Boyd'la ilgili çıkan haberi yalanladı

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou ve Tyler Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberleri yalanladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



“Georges N’Koudou ile Tyler Boyd’un teknik ekibimizden, takımımızın dün sabah gerçekleştirdiği idmana katılmama talebi olmamıştır ve söz konusu futbolcularımız çalışmada yer almıştır. Ayrıca, takımımızın sabah gerçekleştirdiği antrenmanın akşam yapıldığının iddia edilmesi de haberin masa başında kurgulandığının açık bir göstergesi olmuştur.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde ve kulübümüzde gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam ediyorken, böylesine hassas bir konuda yalan haber yapılmasını manidar buluyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.”