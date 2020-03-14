Beşiktaş'ta temizlik yapılıyor

SPOR GÜNDEMİ

İtalya'da 2 futbolcu daha koronavirüs kaptı İtalya'da 2 futbolcu daha koronavirüs kaptı Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

BÜYÜK PANİK! Süper Lig'de koronavirüs tehlikesi BÜYÜK PANİK! Süper Lig'de koronavirüs tehlikesi Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.

Galatasaray'a iki yıldızdan yıkan haber Galatasaray'a iki yıldızdan yıkan haber Sezona damgasını vuran Sivasspor'un yıldızlarıyla başta Galatasaray olmak üzere pek çok takım yakından ilgilenirken, kontratlarını uzatmak için Sivasspor harekete geçti.

Bu 'şifre'yi çözmek zor! Bu 'şifre'yi çözmek zor! Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.

Galatasaray'dan derbiye özel prim kararı Galatasaray'dan derbiye özel prim kararı Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisinden galibiyet elde edildiği takdirde Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi prim dağıtacak.

Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu Süper Lig'in 26. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta prim rakamı belli oldu.