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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 14:29
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 14:55

Beşiktaş'ta temizlik yapılıyor

Beşiktaş'ta temizlik yapılıyor

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Beşiktaş Kulübü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antimic nano teknolojik koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odası, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koruma altına alındı.

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