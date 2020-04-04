Beşiktaş, Michael Lang için Mönchengladbach'a 500 bin Euro'luk teklif sunacak

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, WyScout sistemi üzerinden birçok oyuncuyu izlerken, gözüne takılan ilk isim Michael Lang oldu.
Şu anda Werder Bremen'de kiralık olarak forma giyen ve anlaşması sezon sonunda bitecek olan İsviçreli oyuncu için yönetimin bir teklif hazırladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen savunmacı için bonservisinin bulunduğu Borussia Mönchengladbach'a 500 bin euroluk bir teklif sunacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜKSEK
Konuyla ilgili olarak Alman Deich Stube, Lang için M'Gladbach'ın oyuncuyu satmak istediğini yazdı. Werder Bremen'in 1.2 milyon euroluk satın alma bedelini kullanmadan M'Gladbach'a geri göndereceği, 29 yaşındaki İsviçreli oyuncu için bir teklif gelmesini büyük avantaj olarak göreceğini iddia etti.
İsviçre'den Sport da, Lang'ın bir süredir Grasshopper'la görüştüğünü ancak Türkiye'nin sağladığı yüksek şartlar göz önüne alındığında milli oyuncunun İstanbul'da oynamayı tercih edeceğini yazdı.
(Fotomaç)
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