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Beşiktaş, Lyon'dan ayrılacak olan Marcelo Guedes için harekete geçti

Beşiktaş, Lyon'dan ayrılacak olan Marcelo Guedes için harekete geçti

Lyon’da taraftarlarla yaşadığı olay sonrasında takımdan ayrılma kararı alan Marcelo Guedes için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-Beyazlı formayı asla unutmayan Brezilyalı için Kartal’da yönetim, Fransız ekibinin kesin kararını bekliyor.

Yaklaşık 1.5 yıl Beşiktaş forması giyen ve Siyah-Beyazlı formayla büyük başarılar kazanan Marcelo Guedes, 2017 yılında Fransız ekibi Lyon’a transfer olmuştu. Burada da takım kaptanlığına kadar yükselen Marcelo’ya bir taraftar, RB Leipzig ile 2-2 berabere kalıp Devler Ligi’nde son 16 turuna yükseldikleri mücadelenin ardından üzerinde eşek resmi olan ve ‘Marcelo defol’ yazan bir pankart tuttu. 32 yaşındaki oyuncu, bu duruma oldukça sinirlenirken, karşılaşma sonrasında yönetimle görüştüğü ve ailesinin de güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, ayrılmak istediğini söyledi.

Başkanla toplantı yapılacak

Daha önce verdiği röportajda, “Bir gün Türkiye’ye dönersem, sadece Beşiktaş’ta oynarım” diyen tecrübeli savunma oyuncusu için Siyah-Beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden, ‘Come to Beşiktaş Marcelo’ (Beşiktaş’a gel Marcelo) mesajları atarken, Beşiktaş yönetiminin de Sambacı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Birkaç gün içinde Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas’la Marcelo’nun menacerlerinin, bir toplantı yapması bekleniyor.

(Fanatik)


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