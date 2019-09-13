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  3. Beşiktaş, Loris Karius için Liverpool'a 4 milyon Euro'luk teklif yapacak

Beşiktaş, Loris Karius için Liverpool'a 4 milyon Euro'luk teklif yapacak

Beşiktaş, Loris Karius için Liverpool'a 4 milyon Euro'luk teklif yapacak

Beşiktaş yönetimi, 8 milyon euro satın alma bedeli bulunan Alman kaleci için Liverpool’a 4 milyon euro teklif sunacak.

Beşiktaş yönetimi, ikinci feda dönemi için çalışmalara şimdiden başladı. Yönetim, yeni dönemde bir oyuncuya verilecek en yüksek maaşı 2 milyon euro olarak belirledi. Yönetimin amaçlarından birisi de takıma iyice uyum sağlayan kaleci Karius'un bonservisini almak. Sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Alman kaleci için Beşiktaş'ın belirlediği rakamın 4 milyon euro. Bu arada Gökhan Gönül'e de yeni bir teklif sunulacağı belirtildi. Geçen sezon lig dahil 3 kulvarda 38 maçta 3 bin 114 maçta forma giyen Gökhan Gönül, bu sezon Douglas'ın transferine rağmen ilk 3 maçta da 90 dakika forma giydi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül için yönetimin yazılı olmayan bir anlaşması var. O da Gökhan'a kulvarda 30 maçın üzerinde forma giymesi durumunda 1 yıllık ekstra sözleşme verilmesi.

(Fotomaç)

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