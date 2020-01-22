Beşiktaş kupada Erzurumspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

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3 büyük risk altında! 3 büyük risk altında! 3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.

Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu 34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.

'Hocalığınızı sorgulamıyorum ama...' 'Hocalığınızı sorgulamıyorum ama...' Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'taki kötü gidiş üzerine bir yazı kaleme aldı.

'Disiplini sulandırmayın' 'Disiplini sulandırmayın' TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.

Beşiktaş ile Ljajic arasındaki ipler kopuyor Beşiktaş ile Ljajic arasındaki ipler kopuyor Beşiktaş taraftarın kötü performansına tepki gösterdiği Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic, kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Siyah beyazlı yönetim de transfer için açık kapı bıraktı.

FLAŞ! Galatasaray'da bir ayrılık daha... FLAŞ! Galatasaray'da bir ayrılık daha... SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.