Beşiktaş kupada Erzurumspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Siyah-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 sakat bulunurken, toplam 9 isim kadroya dahil edilmedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Erzurum deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında avantajlı bir skor almak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı. Avcı'nın devre arası kampına dahil etmediği Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da Erzurum'a götürülmeyecek olan diğer isimler. Altyapıdan gelen İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise Erzurum kafilesinde yer aldı.
Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 18.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak.
İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.
MUHTEMEL 11’LER
Erzurumspor: Sehic, Merthan, Mücahit, Obertan, Batuhan, Hasan, İbrahim, Emrah, Scuk, Murat, Oltan
Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Boyd, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N’Koudou, Umut
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