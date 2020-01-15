  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 09:52
  • |
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 09:52

Beşiktaş kupada Erzurumspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş kupada Erzurumspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’la karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Siyah-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 sakat bulunurken, toplam 9 isim kadroya dahil edilmedi. 

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Erzurum deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında avantajlı bir skor almak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı. Avcı'nın devre arası kampına dahil etmediği Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da Erzurum'a götürülmeyecek olan diğer isimler. Altyapıdan gelen İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise Erzurum kafilesinde yer aldı.

Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 18.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak.

İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.

MUHTEMEL 11’LER

Erzurumspor: Sehic, Merthan, Mücahit, Obertan, Batuhan, Hasan, İbrahim, Emrah, Scuk, Murat, Oltan

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Boyd, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N’Koudou, Umut

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray kupada Çaykur Rizespor deplasmanında! Muhtemel 11'ler

title

Mergim Berisha'nın menajeri, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi

title

Beşiktaş, Atiba Hutchinson için gelen teklifi düşünmeden reddetti

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi
Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi

Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi

Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da...
Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da...

Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da...

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay futbol oynamayacak ve yaz döneminde transferi zora girecek Senegalli golcüsü için formül arıyor.

Hiç beklenmedik isme teklif geldi
Hiç beklenmedik isme teklif geldi

Hiç beklenmedik isme teklif geldi

Bir Kanada Ligi ekibi, Beşiktaş’a Atiba Hutchinson için 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Harcama limitine takılan Siyah-Beyazlı yönetim, paraya ihtiyacı olmasına rağmen gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.

Korsana yasa geliyor
Korsana yasa geliyor

Korsana yasa geliyor

‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.

Galatasaraylı bir yönetici, Juan Jesus için Roma'da
Galatasaraylı bir yönetici, Juan Jesus için Roma'da

Galatasaraylı bir yönetici, Juan Jesus için Roma'da

Luyindama'nın yerine sol ayaklı stoper arayışında olan Galatasaray'ın Juan Jesus'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Gelen teklifleri reddedince başkanı kızdırdı
Gelen teklifleri reddedince başkanı kızdırdı

Gelen teklifleri reddedince başkanı kızdırdı

Beşiktaş'ın MLS'ten transfer teklifi alan oyuncusu Tyler Boyd'nun tutumu Başkan Çebi'yi kızdırdı.

Cimbom kupada Rizespor deplasmanında! Muhtemel 11'ler
Cimbom kupada Rizespor deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Cimbom kupada Rizespor deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.