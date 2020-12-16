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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:09
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Beşiktaş kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu karşılaşması, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

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YAŞANANLAR
Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.
Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.
• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.

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