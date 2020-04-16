Beşiktaş kulübü efsanesi 'Baba Hakkı'yı andı

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcu ve başkanlarından ’Baba Hakkı’ lakaplı Hakkı Yeten’in, ölümünün 31. yıl dönümü için anma mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"3 Aralık 1910 tarihinde Vodina’da dünyaya gelen, Futbol Şubemizin Kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, Camiamızın sembol isimlerinden ‘Baba’ Hakkı Yeten’i vefatının 31. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz."
Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiği iddiaları doğru değildir"
Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın orta sahadaki kiralık oyuncularından Seri, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'de kalmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe'de transfer ve hoca arayışları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim bugün gündeme geldi. Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo'yu gündemine aldı.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, stadı ve soyunma odası atmosferini özlediğini söyledi.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, en büyük hedefinin Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu çalışmalara başladı. Altyapıdaki gençleri bizzat takip eden ve bu oyuncuların raporlarını inceleyen Belözoğlu'nun önderliğinde, sarı lacivertli kulüpte hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekmek.