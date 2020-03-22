Beşiktaş koronavirüs tehlikesinin bitmesinin ardından transfer atağına kalkıyor

Koronavirüs tehlikesinin bitmesinin ardından transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş, Almanya ve Hollanda'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Yakın tarihte Olcay Şahan ve Cenk Tosun gibi örneklere sahip olan ve onlar gibi potansiyeli yüksek isimler arayan Beşiktaş, transferde Almanya ve Hollanda'yı merkez üssü haline getirecek.



Son gurbetçi transferini geçen yıl Güven Yalçın ile yapan siyahbeyazlıların geniş listesinde hem tecrübeli hem de genç isimler yer alıyor.

Bunların içerisinde devre arası da gündeme gelen Wolfsburg'un Union Berlin'e kiraladığı Yunus Mallı yer alan önemli futbolculardan. 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübüyle 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, devre arası Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşım sergilemişti.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray da sezon başında Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istemiş ancak Belhanda'nın satışının gerçekleşmemesi nedeniyle transfer askıya alınmıştı.

MERT YILMAZ DA LİSTEDE

Listede Bayern Münih'in ikinci takımında oynayan U21 milli futbolcusu sağ bek Mert Yılmaz'ın adı da öne çıkmış durumda. Beşiktaş tüm dünyayı saran Koronavirüs salgının önüne geçilmesinin ardından hamlelerine başlayacak.

(Sabah)