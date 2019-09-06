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Beşiktaş korkusundan 5 pounda bilet!

Beşiktaş korkusundan 5 pounda bilet!

Kartal’ın UEFA Avrupa ligi’ndeki rakibi taraftar desteğini almak için biletleri 5 pounda indirdi.

AKŞAM

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda Beşiktaş, Braga ve Slovan Bratislava ile eşleşen İngiliz ekibi Wolverhampton ilginç bir indirim uygulaması başlattı. Avrupa Ligi’nde başarılı olmak için taraftarları tribünlere çekmeyi hedefleyen İngiliz ekibi, bilet fi yatlarında yarı yarıya indirime gitti. Daha önce evindeki lig maçlarının normal biletlerini 60 pounda satan İngilizler, bu rakamı 30’a düşürdü. 65 yaş üstü taraftarlara biletleri 38 pounda satan Wolverhampton, bunları da 20 pounda indirdi.

MAÇ 12 ARALIK’TA

En büyük indirim ise genç taraftarlara yapıldı. 17 yaşın altındaki taraftarlara Beşiktaş’la 12 Aralık’ta oynanacak maçların biletleri şimdiden 5 pounda satışa çıktı. Diğer 2 iç sahada da tarife böyle.

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