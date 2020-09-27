Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
ATIBA YOK
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.
İLK 11’LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin, Necip Uysal, Welinton, Vida, N’Sakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven Yalçın
Galatasaray Teknik Direktörü, Erol Bulut'un duvarına astığı "Terim" fotoğrafının rövanşını almaya çalışacak. Terim, takımı da bu şekilde motive etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.
Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.
Beşiktaş daha önce 2,5 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı Nikola Kalinic'in son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon euro talebi karşısında yaptığı teklifi 2,750 bin euroya yükseltti ve beklemeye geçti.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.