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aksam.com.tr
  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:23
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:26

Beşiktaş, Konoplyanka transferinde son aşamaya geldi

Beşiktaş, Konoplyanka transferinde son aşamaya geldi

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Beşiktaş ile Schalke arasında Konoplyanka transferi için yapılan görüşmelerde, tarafların bonservis konusunda son aşamaya gelindi.

Beşiktaş'ın Konoplyanka transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar özellikle hazırlık maçlarında hücum hattında yetersiz bir görüntü sergiledi. 

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Konoplyanka ile anlaştığı ve Schalke ile yürütülen görüşmelerde daha önceden aradaki 1 milyon euro fark konusunda tarafların anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. 

Ukrayna basınındaki haberlere göre, Beşiktaş yönetimi Konoplyanka ile yıllık 2.5 milyon euro'dan anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Schalke'ye 2 milyon euro bonservis bedeli önerirken, Alman kulübü ise 4 milyon euro istedi. 

3 MİLYON EURO'DA BULUŞULACAK

Beşiktaş yönetiminin Schalke'nin istediği 4 milyon euro bonservis bedelinde indirim talebinin olumlu karşılandığı ve tarafların 3 milyon euro'da buluşacağı kaydedildi.  

(Futbol Arena)

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