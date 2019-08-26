Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5´e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada taktik programının yer aldığı çalışmalar ve çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana kulüp bulması için izin verilen Ricardo Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile Göztepe maçında ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30´da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.
Beşiktaş, Thiago Maia'yı kiralamak için Fransız ekibi Lille ile görüşmelere başladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Thiago Maia kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde...
Süper Lig’de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma için görüşmelere başladı. Turuncu-Lacivertli ekip, Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sundu.
Galatasaray, altyapı futbolcularından Işık Kaan Arslan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, 'Falcao'yu isterim ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayım' diyen teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden Moussa Konate'nin transfer edilmesini istedi.
Monaco, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açık bir şekilde ifade eden Radamel Falcao'yu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak teknik direktör Leonardo Jardim, Kolombiyalı golcüyü ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.