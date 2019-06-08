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08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00

Beşiktaş Kılınç'ın peşine

Beşiktaş Kılınç'ın peşine

BEŞİKTAŞ, Demir Grup Sivasspor’un 24 yaşındaki kanat-orta saha oyuncusu Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. İşte Beşiktaş ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

Sivas ile 1 yıl daha mukavelesi olan Emre Kılınç, sol kanat, sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Emre’nin Beşiktaş’a gelme ihtimali kuvvetli gözüküyor.

SOL BEKE ALi ADNAN

RİZESPOR’DA top koşturduğu dönemde attığı şık gollerle hatırlanan İranlı sol bek Ali Adnan, Beşiktaş’a önerildi. Bonservisi Udinese’de olan 25 yaşındaki İranlı sol bek, önümüzdeki sezon boşa çıkıyor. Kartal, Adnan için teklif iletmeye sıcak.

MAREK HAMSiK TERK EDEBiLiR

ÇİN basını, DL Yifang forması giyen Sloven yıldız Marek Hamsik’in, Çin’de çok mutsuz olduğunu ve oradan kaçmak istediğini yazdı. Beşiktaş’ın Hamsik için ciddi bir girişimi olduğu belirtilirken, transferin kiralama formülüyle sonuçlanabileceği kaydedildi.

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