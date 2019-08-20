Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu Tottenham'dan kiraladı

Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun kiralanması konusunda Tottenham ile prensip anlaşmasına vardı
Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.
Fenerbahçe'de Victor Moses, sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Monaco'da Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası Slimani için harekete geçildi.
Şu anda 3 milyon euro ekside olan Galatasaray, bu açığını Yunus Akgün'ü satarak tamamlamak istiyor.
Beşiktaş, Konoplyanka ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı yıldız ile imza aşamasına geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi kiralamak için girişimlere başladı.